«Рубин» поздравил Бердыева с юбилеем

В четверг, 25 августа, свой день рождения празднует бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев. Специалисту сегодня исполнилось 70 лет.

«С юбилеем, Курбан Бекиевич! Сегодня легендарному тренеру Курбану Бердыеву исполняется 70 лет», - поздравила тренера пресс-служба клуба из Татарстана.

В общей сложности Курбан Бекиевыч занимал пост главного тренера казанского коллектива порядка 14 лет. Под его руководством «Рубин» дважды становился чемпионом России, один раз выигрывал кубок страны, и два – суперкубок.

В нынешнем сезоне казанцы выступают в Первой лиге. Команду тренирует Леонид Слуцкий.