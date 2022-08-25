Бышовец поддержал идею о включении крымских клубов в ФНЛ

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался по поводу крымских клубов и их возможного участия в Первой лиге российского чемпионата. Бышовец поддерживает подобную идею, считая, что она будет способствовать развитию российского футбола.

- В принятии крымских команд в состав участников ФНЛ есть необходимость. Правильное решение – разрешить крымским командам участвовать в российских футбольных турнирах. Это пойдет на пользу российскому футболу, - цитирует Бышовца РБ Спорт.

Анатолий Бышовец родился в Киеве в 1946 году и всю свою карьеру отыграл в киевском «Динамо». В 1998 году короткое время тренировал российскую сборную.