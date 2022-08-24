Колосков опасается проблем с УЕФА и ФИФА из-за «Лиги Содружества»

Почетный президент Российского футбольного союза считает, что включение крымских клубов в состав «Лиги Содружества», куда войдут также клубы из ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской области, Абхазии и Южной Осетии, может спровоцировать проблемы с ФИФА и УЕФА.

Ранее Колосков высказывался за то, чтобы включить крымские клубы в состав ФНЛ.

- Если это будет самоуправляемая лига без участия РФС, то это никак нас не коснется и не приведет к санкциям в отношении российского футбола. Если же лига будет под руководством РФС, то, здесь могут возникнуть серьезные недоразумения с ФИФА и УЕФА, - цитирует Колоскова «Газета.ру».