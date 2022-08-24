Терюшков выразил своё мнение по поводу того, что делать с крымскими клубами

В последние дни актуализировался вопрос по поводу крымских клубов и их участия в чемпионате России. Свое мнение по этому поводу выразил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Он считает, что российский футбол должен развиваться без оглядки на то, что считает УЕФА или ФИФА, а крымские клубы следует включить в чемпионат ФНЛ, однако с исключением возможности вылета.

- Тут сомнений быть не должно, это полноправная территория России. Крымские клубы должны быть включены в ФНЛ с мораторием на вылет. Инфраструктура и жители Севастополя и Крыма заскучали по футболу. Уверен, что там будут полные трибуны, - цитирует Терюшкова ТАСС.