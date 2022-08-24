​Стало известно, как будет приниматься решение по клубам из Крыма

В последние дни в российском футбольном обществе активно обсуждается возможность приёма клубов из Крыма в ФНЛ. В самой лиге рассказали о том, что решение по этому вопросу будет принимать Российский футбольный союз после рассмотрения отчётов с Министерством спорта.

Стоит отметить, что многие страны не признают Крым частью России. УЕФА не разрешает клубам с полуострова выступать в турнирах РФС, и нарушение этого запрета может стать поводом для исключения России из организации. Дальше может пойти цепная реакция, и Россию могут исключить из ФИФА. При таком раскладе российским клубам придётся забыть о международных трансферах.