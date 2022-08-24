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Первая лига

​В УЕФА прокомментировали возможный приём клубов Крыма в ФНЛ

 
24 Августа 2022 • 18:28 Комментировать

Наиль Измайлов, который в настоящий момент исполняет обязанности главы ФНЛ, назвал условие вхождения клубов из Крыма в состав лиги. По словам Измайлова, такой вариант возможен, если крымские клубы будут соответствовать условиям лицензирования.

В УЕФА прокомментировали слова Наиля Измайлова. В организации напомнили о решениях по крымским клубам, которые были приняты исполнительным комитетом.

«Команды не могут участвовать в турнирах», - высказались в пресс-службе УЕФА для Metaratings, говоря о турнирах под эгидой РФС.

Напомним, что российский футбол в настоящий момент уже находится под санкциями – в сезоне 2022/2023 клубы не участвуют в еврокубках. 

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА крым
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