Клубы из Крыма могут войти в ФНЛ в 2023 году

В последние дни в российском футбольном обществе активно обсуждают возможное вхождение клубов из Крыма в ФНЛ. Наиль Измайлов, который исполняет обязанности главы ФНЛ, заявил, что условием для вхождения крымских клубов в состав лиги является успешное прохождение ими лицензирования.

Юрий Ветоха, который ранее возглавлял Крымский футбольный союз, сообщил «Матч ТВ», что крымские клубы могут быть приняты в ФНЛ уже с сезона 2023/2024.

Учитывая позицию УЕФА и ФИФА, вхождение клубов из Крыма в ФНЛ может стать поводом для исключения России из организаций. В таком случае клубы из России даже не смогут осуществлять международные трансферы.