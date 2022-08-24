​В ФНЛ назвали условие приёма клубов из Крыма

Наиль Измайлов, который в настоящий момент исполняет обязанности президента ФНЛ, высказался на тему возможного приёма клубов из Крыма в лигу. По словам Измайлова, крымские клубы будут приняты в ФНЛ, если пройдут все условия лицензирования. Об этом функционер заявил в Евпатории на форуме «Содружество».

Как известно, многие страны не признают Крым частью России. Вхождение крымских клубов в российский футбол рискует повлечь за собой исключение страны из УЕФА и ФИФА. В таком случае клубы из России не смогут совершать международные трансферы, не говоря уже о потере всяких шансов вернуться в турниры УЕФА и ФИФА.