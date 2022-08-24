Белорусский вратарь Андрей Климович стал игроком «Волги», сообщает пресс-служба ульяновского клуба.

Футболист заключил со своим новым клубом однолетнее соглашение, перейдя на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает бывшего вратаря сборной Белоруссии в 250 тысяч евро.

Минувший сезон 33-летний голкипер провёл в составе «Кубани», пропустив 30 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ране Климович также выступал за «Оренбург» и ряд белорусских клубов. Всего в составе оренбуржцев футболист провёл 56 матчей, пропустив в них 60 голов и 21 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.