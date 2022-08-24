Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Бывший вратарь «Оренбурга» и «Кубани» Климович стал игроком «Волги» официально

 
24 Августа 2022 • 10:52 Комментировать
Алания
...
Волга Ульяновск
27.08 19:00

Белорусский вратарь Андрей Климович стал игроком «Волги», сообщает пресс-служба ульяновского клуба.

Футболист заключил со своим новым клубом однолетнее соглашение, перейдя на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает бывшего вратаря сборной Белоруссии в 250 тысяч евро.

Минувший сезон 33-летний голкипер провёл в составе «Кубани», пропустив 30 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ране Климович также выступал за «Оренбург» и ряд белорусских клубов. Всего в составе оренбуржцев футболист провёл 56 матчей, пропустив в них 60 голов и 21 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Волга Ульяновск Оренбург Андрей Климович Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛАНИЯ ВОЛГА УЛЬЯНОВСК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
10:52 · Россия. Первая лига
Бывший вратарь «Оренбурга» и «Кубани» Климович стал игроком «Волги» официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Дзюбы назвал российский клуб, в который Артём перешёл бы, если бы сорвались все варианты за границей
23 Августа
18:23 · Россия. Первая лига
​«Велес» расстался с тренером официально
10:37 · Россия. Первая лига
Навас назвал причину вылета «Рубина» из РПЛ 1
22 Августа
17:55 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Селтика» заявил, что клуб близок к подписанию Хакшабановича из «Рубина»
17:02 · Россия. Первая лига
​Определена дата выборов президента ФНЛ
16:37 · Россия. Премьер-лига
Крымские клубы могут включить в соревнования под эгидой ФНЛ 1
10:26 · Россия. Премьер-лига
Кононов рассказал, за счёт чего Абаскалю удалось так быстро поставить игру в «Спартаке»
21 Августа
22:00 · Россия. Первая лига
«Алания» вырвала победу в гостях у «Кубани»
21:56 · Россия. Первая лига
«Арсенал» довольствовался ничьей в матче с «Родиной»
21:04 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» и хабаровский СКА не смогли открыть счёт
20:12 · Россия. Первая лига
«Велес» проиграл пятый матч кряду
20:09 · Россия. Первая лига
«Балтика» достаточно легко обыграла «Краснодар-2»
18:56 · Россия. Первая лига
«КамАЗ» мчит в отрыв после разгрома «Акрона»
17:57 · Россия. Первая лига
«Уфа» и «Волгарь» не порадовали голами
Все новости
Рекомендуем