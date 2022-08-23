Михаил Сальников покинул должность главного тренера «Велеса». Московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним специалистом по обоюдному согласию.

В качестве рулевого «Велеса» Сальников провёл всего лишь шесть матчей. В них команда отпраздновала одну победу при пяти поражениях. Плохие результаты и стали причиной прекращения трудовых отношений.

На текущий момент «Велес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги.

Ближайший матч второго по рангу футбольного дивизиона России «Велес» проведёт в субботу, 27 августа. Соперником команды будет «Кубань».