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Первая лига

​«Велес» расстался с тренером официально

 
23 Августа 2022 • 18:23 Комментировать

Михаил Сальников покинул должность главного тренера «Велеса». Московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним специалистом по обоюдному согласию.

В качестве рулевого «Велеса» Сальников провёл всего лишь шесть матчей. В них команда отпраздновала одну победу при пяти поражениях. Плохие результаты и стали причиной прекращения трудовых отношений.

На текущий момент «Велес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги.

Ближайший матч второго по рангу футбольного дивизиона России «Велес» проведёт в субботу, 27 августа. Соперником команды будет «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Велес Михаил Сальников
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