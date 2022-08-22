​Определена дата выборов президента ФНЛ

На понедельничном собрании президиума ФНЛ была утверждена дата общего собрания клубов, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о выборах нового президента лиги. Собрание назначено на вторник, 4 октября.

Выдвигать свои кандидатуры на пост президента ФНЛ можно до субботы, 3 сентября (включительно). Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

Напомним, что ранее должность президента ФНЛ занимал Александр Алаев. Недавно он был избран президентом Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что ФНЛ проводит первенства Первой лиги и Второй лиги. Речь идёт о втором и третьем футбольных дивизионах России по рангу.