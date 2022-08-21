«Алания» вырвала победу в гостях у «Кубани»

«Кубань» противостояла «Алании», одному из лидеров Первой лиги, в матче шестого тура. Команда из Владикавказа повела в середине первого тайма, Абу-Саид Эльдарушев в касание забил гол после прострела с фланга. Тут же 11-метровый у соперника, но Максим Сидоров попал в штангу. В начале второй части поединка Сидоров исправился и доставил мяч на Артёма Архипова, который все же сравнял счет. Но последнее слова сказала «Алания», Аршак Корян в борьбе с защитником эффектно перебросил голкипера - 2:1. Сослан Качмазов мог забить третий гол, но попал в штангу.

«Алания» вышла на чистое второе место с 14 очками в активе, у «Кубани» 7 баллов.