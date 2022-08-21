«Алания» вырвала победу в гостях у «Кубани»

«Кубань» противостояла «Алании», одному из лидеров Первой лиги, в матче шестого тура. Команда из Владикавказа повела в середине первого тайма, Абу-Саид Эльдарушев в касание забил гол после прострела с фланга. Тут же 11-метровый у соперника, но Максим Сидоров попал в штангу. В начале второй части поединка Сидоров исправился и доставил мяч на Артёма Архипова, который все же сравнял счет. Но последнее слова сказала «Алания», Аршак Корян в борьбе с защитником эффектно перебросил голкипера - 2:1. Сослан Качмазов мог забить третий гол, но попал в штангу.
«Алания» вышла на чистое второе место с 14 очками в активе, у «Кубани» 7 баллов.
Протокол игры
|18'Эльдарушев Абу-Саид (0:1)
|(1:1) Архипов Артём52'
|82'Корян Аршак (1:2)
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат•Сидоров Максим•Солоп Аркадий65' (Таказов Сослан (65') •Хомуха Иван•Родин Даниил• 27'Махатадзе Георгий• 67'Чуканов Андреа64' (Ткачук Денис (64') •Горовых Даниил85' (Безденежных Игорь (85') • 85'Мосейчук Илья•Архипов Артём75' (Абдоков Нури (75')
Запасные: Гудков Ян•Ещенко Сергей•Югалдин Дмитрий
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон 21'76' (Комиссаров Александр (76') •Засеев Азамат 75'87' (Качмазов Сослан (87') •Багаев Алан•Кочиев Хетаг•Цараев Алан•Хосонов Хетаг•Мазурин Андрей 45'46' (Корян Аршак (46') •Галоян Артур•Хабалов Алан•Эльдарушев Абу-Саид60' (Машуков Ислам (60')
21 августа.
Бан пользователя