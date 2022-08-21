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Первая лига

«Алания» вырвала победу в гостях у «Кубани»

 
21 Августа 2022 • 22:00 Комментировать
ФК Кубань
1:2
Алания
окончен

«Кубань» противостояла «Алании», одному из лидеров Первой лиги, в матче шестого тура. Команда из Владикавказа повела в середине первого тайма, Абу-Саид Эльдарушев в касание забил гол после прострела с фланга. Тут же 11-метровый у соперника, но Максим Сидоров попал в штангу. В начале второй части поединка Сидоров исправился и доставил мяч на Артёма Архипова, который все же сравнял счет. Но последнее слова сказала «Алания», Аршак Корян в борьбе с защитником эффектно перебросил голкипера - 2:1. Сослан Качмазов мог забить третий гол, но попал в штангу.

«Алания» вышла на чистое второе место с 14 очками в активе, у «Кубани» 7 баллов.

Протокол игры  
ФК Кубань1:2Алания
  18'Эльдарушев Абу-Саид (0:1)
(1:1) Архипов Артём52'  
  82'Корян Аршак (1:2)
Нестеренко ЮрийБайрыев АзатСидоров МаксимСолоп Аркадий 65' (Таказов Сослан ( 65') Хомуха ИванРодин Даниил  27'Махатадзе Георгий  67'Чуканов Андреа 64' (Ткачук Денис ( 64') Горовых Даниил 85' (Безденежных Игорь ( 85'  85') Мосейчук ИльяАрхипов Артём 75' (Абдоков Нури ( 75')
Запасные: Гудков ЯнЕщенко СергейЮгалдин Дмитрий
Солдатенко РостиславБутаев Аллон  21' 76' (Комиссаров Александр ( 76') Засеев Азамат  75' 87' (Качмазов Сослан ( 87') Багаев АланКочиев ХетагЦараев АланХосонов ХетагМазурин Андрей  45' 46' (Корян Аршак ( 46') Галоян АртурХабалов АланЭльдарушев Абу-Саид 60' (Машуков Ислам ( 60')
Запасные: Хугаев АланКоротков Александр IIЧочиев АланДауров РусланТомаев АзаматДзахов ДавидТатаев АлексейНатабашвили Георгий
21 августа.

 

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Алания Кубань
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окончен ФК Кубань 1:2 Алания
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Сегодня, 21 Августа
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