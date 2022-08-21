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Первая лига

«Арсенал» довольствовался ничьей в матче с «Родиной»

 
21 Августа 2022 • 21:56 Комментировать
Родина Москва
1:1
Арсенал Тула
окончен

В матче шестого тура Первой лиги «Родина» и «Арсенал» хорошо сыграли впереди, вот только очень часто атакующим игрокам не хватало точности в завершении. Тем не менее, на 57-й минуте Астемир Гордюшенко с разворота отправил мяч в дальнюю часть ворот. Гости отыгрались после дальнего удара Кирилла Панченко и ошибки голкипера, выпустившего мяч на ногу Евгению Луценко. Михаил Мальцев подвел «Родину» на 72-й минуте, получив красную карточку, но его партнеры все же не проиграли - 1:1.

«Арсенал» с 9 очками идет на седьмом месте, у его соперника шесть очков.

Протокол игры  
Родина Москва1:1Арсенал Тула
(1:0) Гордюшенко Астемир57'  
  69'Луценко Евгений (1:1)
Айдаров СергейРыков ВладимирВоропаев АртёмАликин ПавелАдаев ВладиславГордюшенко Астемир 70' (Голдобин Никита ( 70') Петухов Илья 75' (Дмитриев Сергей II ( 75') Мальцев Михаил  32'  72'Альберт Габараев 59' (Тихонов Михаил ( 59') Морозов Владислав 75' (Куль Руслан ( 75') Тимошенко Иван 69' (Андреев Игорь ( 69')
Запасные: Караев МаксимЮдинцев ГеоргийФилиппов АртёмКсенофонтов АлександрКлещенко АлександрБайтуков РусланБаринов Даниил
Коченков АнтонМануйлов РоманБольшаков КириллНасыров ИсламжанГригалава ГиаКангва Эванс 46' (Алиев Камран ( 46') Ткачёв Сергей 86' (Ставпец Александр ( 86') Панченко Кирилл 86' (Янов Данила ( 86') Яковлев Михаил 46' (Григорян Арутюн ( 46') Кайнов Максим 89' (Бакалюк Никита ( 89') Луценко Евгений  74'
Запасные: Мельников НикитаШамов ЕгорАджоев ГурамЛевашов МихаилСуханов Артём РомановичПантелеев ВладиславСериков Илья
21 августа.

 

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