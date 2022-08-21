«Арсенал» довольствовался ничьей в матче с «Родиной»

В матче шестого тура Первой лиги «Родина» и «Арсенал» хорошо сыграли впереди, вот только очень часто атакующим игрокам не хватало точности в завершении. Тем не менее, на 57-й минуте Астемир Гордюшенко с разворота отправил мяч в дальнюю часть ворот. Гости отыгрались после дальнего удара Кирилла Панченко и ошибки голкипера, выпустившего мяч на ногу Евгению Луценко. Михаил Мальцев подвел «Родину» на 72-й минуте, получив красную карточку, но его партнеры все же не проиграли - 1:1.

«Арсенал» с 9 очками идет на седьмом месте, у его соперника шесть очков.