«Арсенал» довольствовался ничьей в матче с «Родиной»

В матче шестого тура Первой лиги «Родина» и «Арсенал» хорошо сыграли впереди, вот только очень часто атакующим игрокам не хватало точности в завершении. Тем не менее, на 57-й минуте Астемир Гордюшенко с разворота отправил мяч в дальнюю часть ворот. Гости отыгрались после дальнего удара Кирилла Панченко и ошибки голкипера, выпустившего мяч на ногу Евгению Луценко. Михаил Мальцев подвел «Родину» на 72-й минуте, получив красную карточку, но его партнеры все же не проиграли - 1:1.
«Арсенал» с 9 очками идет на седьмом месте, у его соперника шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Гордюшенко Астемир57'
|69'Луценко Евгений (1:1)
Айдаров Сергей•Рыков Владимир•Воропаев Артём•Аликин Павел•Адаев Владислав•Гордюшенко Астемир70' (Голдобин Никита (70') •Петухов Илья75' (Дмитриев Сергей II (75') •Мальцев Михаил 32'• 72'Альберт Габараев59' (Тихонов Михаил (59') •Морозов Владислав75' (Куль Руслан (75') •Тимошенко Иван69' (Андреев Игорь (69')
Коченков Антон•Мануйлов Роман•Большаков Кирилл•Насыров Исламжан•Григалава Гиа•Кангва Эванс46' (Алиев Камран (46') •Ткачёв Сергей86' (Ставпец Александр (86') •Панченко Кирилл86' (Янов Данила (86') •Яковлев Михаил46' (Григорян Арутюн (46') •Кайнов Максим89' (Бакалюк Никита (89') •Луценко Евгений 74'
21 августа.
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