Тарасов рассказал о своих предложениях

Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился информацией о продолжении своей карьеры.

«По-моему, в «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой. У меня есть два варианта — это ФНЛ и вторая лига», — написал Тарасов в социальных сетях.

Игрок добавил, что решение о своем будущем будет принимать в ближайшие дни.

Напомним, что последним клубом 35-летнего полузащитника был московский «Велес», за который он выступал с июля по октябрь 2022 года. Там он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.