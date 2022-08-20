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Гаджиев: «У нас на 500 человек — полтора хороших игрока»

 
20 Августа 2022 • 10:59 Комментировать
Динамо Махачкала
...
СКА-Хабаровск
21.08 19:00

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о развитии футбола в России. 

Специалист считает, что нельзя игнорировать подготовку игроков, так как в последнее время, по мнению Гаджиева, в российском футболе прослеживается тенденция, заточенная на продажах и покупках футболистов.

«Ресурс важен, но нельзя игнорировать и подготовку футболистов. У нас на 500 человек — полтора хороших игрока. Сейчас в командах не заложено понимание, что тренировка — это всё, именно она даёт возможности вырасти», — приводит слова Гаджиева «БО Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА СКА-ХАБАРОВСК
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