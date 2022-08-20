Гаджиев: «У нас на 500 человек — полтора хороших игрока»

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о развитии футбола в России.

Специалист считает, что нельзя игнорировать подготовку игроков, так как в последнее время, по мнению Гаджиева, в российском футболе прослеживается тенденция, заточенная на продажах и покупках футболистов.

«Ресурс важен, но нельзя игнорировать и подготовку футболистов. У нас на 500 человек — полтора хороших игрока. Сейчас в командах не заложено понимание, что тренировка — это всё, именно она даёт возможности вырасти», — приводит слова Гаджиева «БО Спорт».