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Экс-футболист «Зенита» усилил «Кубань»

 
20 Августа 2022 • 00:42 Комментировать
ФК Кубань
...
Алания
21.08 20:00

Краснодарская «Кубань» усилила свой состав за счет свободного агента - игроком клуба стал Денис Ткачук, бывший обладатель Кубка России в составе питерского «Зенита». Речь идет о 33-летнем Денисе Ткачуке, который присоединился к краснодарскому клубу в качестве свободного агента.

Его контракт рассчитан на один сезон, другие подробности соглашения не приводятся. Зато известен номер, под которым он будет выступать - это 25-й номер, о чем сообщает официальный сайт «Кубани».

Ткачук поиграл в прошлом в таких клубах, как «Салют», «Оренбург», «Крылья Советов», «Рубин», «Ротор», а также, разумеется, «Зенит», в составе которого Ткачук выступал в сезоне 2015\2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Денис Ткачук
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ФК КУБАНЬ АЛАНИЯ
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