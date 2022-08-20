Экс-футболист «Зенита» усилил «Кубань»

Краснодарская «Кубань» усилила свой состав за счет свободного агента - игроком клуба стал Денис Ткачук, бывший обладатель Кубка России в составе питерского «Зенита». Речь идет о 33-летнем Денисе Ткачуке, который присоединился к краснодарскому клубу в качестве свободного агента.

Его контракт рассчитан на один сезон, другие подробности соглашения не приводятся. Зато известен номер, под которым он будет выступать - это 25-й номер, о чем сообщает официальный сайт «Кубани».

Ткачук поиграл в прошлом в таких клубах, как «Салют», «Оренбург», «Крылья Советов», «Рубин», «Ротор», а также, разумеется, «Зенит», в составе которого Ткачук выступал в сезоне 2015\2016.