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Первая лига

Зарубежный герой Первой лиги

 
18 Августа 2022 • 07:40 Комментировать
В каждом провинциальном городе есть свои футбольные герои. Истории бывают разные. Кто-то в юном возрасте раскрывается, уходит на повышение и возвращается завершать карьеру местным героем. Кто-то, напротив, «открывает второе дыхание» и в низших лигах проявляет себя уже после тридцати лет, а иногда и не только в низших лигах – достаточно вспомнить Константина Зырянова. Но есть такие футболисты, которые становятся героями не одного города, а нескольких, но при этом качество их игры не поднимается выше определённого уровня. О таком футболисте поведём речь в этой статье.
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В прошлом сезоне Джоэль Фамейе стал пятым бомбардиром ФНЛ, завершив марафон в «лучшей лиге мира» с результатом в 15 забитых мячей. Сезоном ранее его результат был хуже на три забитых мяча и на такое же количество позиций в общем рейтинге бомбардиров. Любопытно, что оба раза его «Оренбург» получил право на повышение в классе. И если в первый раз им воспользоваться не удалось по причине не соответствия стадиона требованиям, то во второй представители края пуховых платков пошли на повышение. Однако Фамейе, считаясь главной ударной силой команды, остался в Первой лиге. Что нужно было предложить форварду в самом расцвете сил, чтобы он не захотел выступать в РПЛ?

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Скромный ганский парень в интервью татарстанским и федеральным СМИ отмечал: «Главная причина перехода — это тренер и большой клуб. Поэтому я сделал этот выбор». Фамейе очень хвалил Слуцкого, которого часто видел по телевизору, а «Рубин» знают в Гане, поэтому его выбор остановился на Казани. Правда, нападающий скромно умолчал, что его заработная плата в столице Татарстана выросла в три раза… Отметим, что Джоэль уже имел опыт выступлений в РПЛ – с тем же «Оренбургом». И опыт был достаточно хороший: семь забитых мячей в 23 сыгранных матчах тому подтверждение. Вообще в «Оренбурге» у Фамейе дела шли весьма неплохо, лучше было только в его первом клубе «Асоква Депортиво» в родной Гане, где нападающий отличился 28 раз в 30 матчах.

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В текущем сезоне в «Рубине» результативность у Фамейе примерно такая же – 4 забитых мяча за 413 сыгранных минут. Слуцкий чрезмерно доверяет своей главной ударной силе. Не радуют только общие результаты команды. И если «Рубину» не удастся вернуться в РПЛ с ходу, то Джоэль рискует провести ещё один сезон в «лучшей лиге мира». И звания обладателя Кубка и Суперкубка Белоруссии останутся лучшими результатами форварда. Это вряд ли те достижения, на которые рассчитывал Фамейе, тем более что на пороге чемпионат мира, на который у самого дорогого игрока Первой лиги (1,2 млн евро, по данным transfrmarkt) есть шанс отправиться. Остаётся только не сбавлять с результативностью и помочь себе и «Рубину» снова сыграть в элитном российском дивизионе.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Оренбург Джоэль Фамейе
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