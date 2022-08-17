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Первая лига

«Кубань» раздумывает над отставкой Евдокимова

 
17 Августа 2022 • 11:16 Комментировать
ФК Кубань
...
Алания
21.08 20:00

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает Metaratings.

По информации источника, в руководстве клуба недовольны работой 52-летнего специалиста и готовы задуматься о его отставке. Основным кандидатом на пост нового наставника команды считается тренер молодёжной команды «Родины» Александр Аксёнов. При этом отмечается, что представители «Кубани» уже контактировали с потенциальным приемником Евдокимова.

После пяти туров нового розыгрыша Первой лиги «Кубань» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Следующий матч подопечные Евдокимова проведут 21 августа против «Алании». Начало — в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Роберт Евдокимов Родина Москва Александр Аксёнов
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ФК КУБАНЬ АЛАНИЯ
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