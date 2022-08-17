«Кубань» раздумывает над отставкой Евдокимова

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает Metaratings.

По информации источника, в руководстве клуба недовольны работой 52-летнего специалиста и готовы задуматься о его отставке. Основным кандидатом на пост нового наставника команды считается тренер молодёжной команды «Родины» Александр Аксёнов. При этом отмечается, что представители «Кубани» уже контактировали с потенциальным приемником Евдокимова.

После пяти туров нового розыгрыша Первой лиги «Кубань» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Следующий матч подопечные Евдокимова проведут 21 августа против «Алании». Начало — в 20:00 по московскому времени.