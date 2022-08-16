Евдокимов не сомневается в том, что «Рубин» вернётся в РПЛ

Казанский «Рубин» весьма средне стартовал в первенстве ФНЛ, одержав лишь одну победу в первых четырех матчах. Однако в пятом туре клуб обыграл «Кубань», забив ей три безответных мяча. Наставник южан, известный в прошлом футболист Роберт Евдокимов, впечатлен игрой казанцев. Он не сомневается в том, что они легко вернутся в высший свет российского футбола по итогам сезона.

- Было много разговоров и ажиотажа вокруг них, но это сильная команда. Она спокойно займет первое место в этой лиге, - цитирует слова Евдокимова издание «Спорт-экспресс».

«Рубин» дважды становился чемпионом России - в 2008 и 2009 годах.