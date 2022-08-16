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Первая лига

Евдокимов не сомневается в том, что «Рубин» вернётся в РПЛ

 
16 Августа 2022 • 00:07 Комментировать
Рубин
3:0
ФК Кубань
окончен

Казанский «Рубин» весьма средне стартовал в первенстве ФНЛ, одержав лишь одну победу в первых четырех матчах. Однако в пятом туре клуб обыграл «Кубань», забив ей три безответных мяча. Наставник южан, известный в прошлом футболист Роберт Евдокимов, впечатлен игрой казанцев. Он не сомневается в том, что они легко вернутся в высший свет российского футбола по итогам сезона.

- Было много разговоров и ажиотажа вокруг них, но это сильная команда. Она спокойно займет первое место в этой лиге, - цитирует слова Евдокимова издание «Спорт-экспресс».

«Рубин» дважды становился чемпионом России - в 2008 и 2009 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Кубань Роберт Евдокимов
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окончен Рубин 3:0 ФК Кубань
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