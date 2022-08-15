Слуцкий прокомментировал крупную победу над «Кубанью»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча пятого тура Первой лиги против «Кубани».

«В первый раз качество игры совпало с результатом, которого мы ожидаем. Контроль мяча, яркие действия», — передает слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что единственным отрицательным моментом в матче стал пенальти, назначенный в ворота «Рубина» в конце встречи, в остальном у соперника не было никаких других шансов.

«Рубин» разгромил «Кубань» в рамках матча пятого тура Первой лиги со счетом 3:0. Эта победа позволила казанскому клубу подняться на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.