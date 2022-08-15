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Первая лига

«Рубин» наконец-то заиграл, чудо-гол Зотова помог разгромить «Кубань»

 
15 Августа 2022 • 21:26 Комментировать
Рубин
3:0
ФК Кубань
окончен

Перед началом матча пятого тура Первой лиги против «Кубани» «Рубин» оказался всего в одном очке от зоны вылета. Команда Леонида Слуцкого сегодня провела лучшую игру в сезоне и разгромила противника. Джоэль Фамейе технично перебросил голкипера в конце первого тайма, и тут же Александр Зотов замкнул прострел слева в стиле Златана Ибрагимовича, переправив мяч в цель в прыжке и пяткой! Точку поставил с 11-метрового Виталий Лисакович. В такой же ситуации в конце матча Артём Архипов не забил, поэтому счет не изменился - 3:0.

«Рубин» взлетел сразу на четвертое место (8 очков), у кубанцев на один балл меньше.

Протокол игры  
Рубин3:0ФК Кубань
(1:0) Фамейе Джоэль34'  
(2:0) Зотов Александр38'  
(3:0) Лисакович Виталий60'  
Дюпин ЮрийСамошников ИльяГрицаенко АлексейМартынович Александр  48'Саплинов Александр 24' (Бакаев Солтмурад ( 24') Зотов АлександрАпшацев Марат 67' (Мусаев Леон ( 67') Чуперка Валерий 67' (Горбунов Игорь ( 67') Кабутов Дмитрий 67' (Фаттахов Ленар ( 67') Лисакович ВиталийФамейе Джоэль  62' 83' (Муллин Камиль ( 83')
Запасные: Аднан АлиПопов АртёмНижегородов КонстантинИсмагилов АртёмБеленов АлександрКосарев КириллКузнецов Даниил
Нестеренко ЮрийБайрыев АзатХомуха Иван  71'Гудков Ян 46' (Архипов Артём ( 46') Сидоров МаксимСолоп Аркадий 66' (Безденежных Игорь ( 66') Горовых ДаниилЧуканов Андреа 58' (Родин Даниил ( 58') Абдоков Нури  70' 79' (Югалдин Дмитрий ( 79') Мосейчук ИльяМахатадзе Георгий 66' (Голосов Илья ( 66'  82')
Запасные: Таказов СосланЕщенко СергейКубышкин ИльяШмыков Артём
15 августа.

Видео

2:0. Александр Зотов забивает пяткой (видео). МЕЛБЕТ-Первая лига. Футбол
2:0. Александр Зотов забивает пяткой (видео). МЕЛБЕТ-Первая лига. Футбол
1:0. Гол Джоэля Фамейе (видео). МЕЛБЕТ-Первая лига. Футбол
1:0. Гол Джоэля Фамейе (видео). МЕЛБЕТ-Первая лига. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Кубань Александр Зотов
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окончен Рубин 3:0 ФК Кубань
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Сегодня, 15 Августа
21:26 · Россия. Первая лига
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