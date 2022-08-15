«Рубин» наконец-то заиграл, чудо-гол Зотова помог разгромить «Кубань»

Перед началом матча пятого тура Первой лиги против «Кубани» «Рубин» оказался всего в одном очке от зоны вылета. Команда Леонида Слуцкого сегодня провела лучшую игру в сезоне и разгромила противника. Джоэль Фамейе технично перебросил голкипера в конце первого тайма, и тут же Александр Зотов замкнул прострел слева в стиле Златана Ибрагимовича, переправив мяч в цель в прыжке и пяткой! Точку поставил с 11-метрового Виталий Лисакович. В такой же ситуации в конце матча Артём Архипов не забил, поэтому счет не изменился - 3:0.

«Рубин» взлетел сразу на четвертое место (8 очков), у кубанцев на один балл меньше.

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