«Рубин» наконец-то заиграл, чудо-гол Зотова помог разгромить «Кубань»

Перед началом матча пятого тура Первой лиги против «Кубани» «Рубин» оказался всего в одном очке от зоны вылета. Команда Леонида Слуцкого сегодня провела лучшую игру в сезоне и разгромила противника. Джоэль Фамейе технично перебросил голкипера в конце первого тайма, и тут же Александр Зотов замкнул прострел слева в стиле Златана Ибрагимовича, переправив мяч в цель в прыжке и пяткой! Точку поставил с 11-метрового Виталий Лисакович. В такой же ситуации в конце матча Артём Архипов не забил, поэтому счет не изменился - 3:0.
«Рубин» взлетел сразу на четвертое место (8 очков), у кубанцев на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Фамейе Джоэль34'
|(2:0) Зотов Александр38'
|(3:0) Лисакович Виталий60'
Дюпин Юрий•Самошников Илья•Грицаенко Алексей•Мартынович Александр• 48'Саплинов Александр24' (Бакаев Солтмурад (24') •Зотов Александр•Апшацев Марат67' (Мусаев Леон (67') •Чуперка Валерий67' (Горбунов Игорь (67') •Кабутов Дмитрий67' (Фаттахов Ленар (67') •Лисакович Виталий•Фамейе Джоэль 62'83' (Муллин Камиль (83')
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат•Хомуха Иван• 71'Гудков Ян46' (Архипов Артём (46') •Сидоров Максим•Солоп Аркадий66' (Безденежных Игорь (66') •Горовых Даниил•Чуканов Андреа58' (Родин Даниил (58') •Абдоков Нури 70'79' (Югалдин Дмитрий (79') •Мосейчук Илья•Махатадзе Георгий66' (Голосов Илья (66') 82'
Запасные: Таказов Сослан•Ещенко Сергей•Кубышкин Илья•Шмыков Артём
15 августа.
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