Веретенников: «Первая лига — достаточно сложный турнир»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников считает Первую лигу сложным турниром.

«Первая лига — достаточно сложный турнир. В этом году стало на две команды меньше, но, тем не менее, легче турнир не стал. Это сложная и достаточно ровная лига», — приводит слова Веретенникова официальный сайт казанского клуба.

Тренер заявил, что не видит фаворита в нынешнем розыгрыше Первой лиги. При этом на «Рубин», «Уфу» и «Арсенал» все настраиваются по-особенному, команды хотят доказать, что ничем не хуже бывших представителей РПЛ.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков после четырех матчей.