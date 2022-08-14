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Первая лига

Веретенников: «Первая лига — достаточно сложный турнир»

14 Августа 2022 • 14:17 Комментировать
Рубин
...
ФК Кубань
15.08 19:30

Тренер «Рубина» Олег Веретенников считает Первую лигу сложным турниром.

«Первая лига — достаточно сложный турнир. В этом году стало на две команды меньше, но, тем не менее, легче турнир не стал. Это сложная и достаточно ровная лига», — приводит слова Веретенникова официальный сайт казанского клуба.

Тренер заявил, что не видит фаворита в нынешнем розыгрыше Первой лиги. При этом на «Рубин», «Уфу» и «Арсенал» все настраиваются по-особенному, команды хотят доказать, что ничем не хуже бывших представителей РПЛ.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков после четырех матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Веретенников Уфа Арсенал Тула Первая лига
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