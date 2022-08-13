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Первая лига

Президент «Велеса» пока не принял решение о наказании тренера за удаление

13 Августа 2022 • 18:08 Комментировать
Велес Москва
0:2
Уфа
окончен

По ходу матча Первой лиги против «Уфы» красную карточку получил тренер «Велеса» Михаил Сальников. По поводу этой ситуации высказался Евгений Шиленков, занимающий должность президента московского клуба.

По мнению Шиленкова, Сальников не специально попал мячом в игрока команды соперника. Президент «Велеса» назвал тренера спокойным и уравновешенным человеком.

«Не думаю, что он специально хотел попасть в игрока. Пока наказаний от клуба не будет, надо внимательно разобрать этот эпизод. Сейчас я ещё не принял никакого решения», - высказался Шиленков, давая комментарий для sport24.

Напомним, что «Велес» проиграл дома «Уфе» со счётом 0:2. Для московской команды это поражение в Первой лиге стало четвёртым кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Велес Евгений Шиленков Михаил Сальников
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