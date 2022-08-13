​Тренер «Велеса» был удалён за бросок мяча в футболиста

«Велес» потерпел четвёртое подряд поражение в Первой лиге, проиграв в субботу на своём поле «Уфе» со счётом 0:2. По ходу игры красную карточку получил главный тренер московской команды Михаил Сальников. Причиной удаления стало то, что Сальников в одном из эпизодов схватил мяч и бросил его в игрока «Уфы», который оказался рядом. Арбитр не стал закрывать глаза на явное проявление неспортивного поведения.

Следующим соперником «Велеса» во втором по рангу футбольном дивизионе России будет «Нефтехимик». Игра пройдёт в следующее воскресенье, 21 августа.

Добавим, что лидером Первой лиги пока что является «КАМАЗ».