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Первая лига

​Тренер «Велеса» был удалён за бросок мяча в футболиста

13 Августа 2022 • 16:30 Комментировать
Велес Москва
0:2
Уфа
окончен

«Велес» потерпел четвёртое подряд поражение в Первой лиге, проиграв в субботу на своём поле «Уфе» со счётом 0:2. По ходу игры красную карточку получил главный тренер московской команды Михаил Сальников. Причиной удаления стало то, что Сальников в одном из эпизодов схватил мяч и бросил его в игрока «Уфы», который оказался рядом. Арбитр не стал закрывать глаза на явное проявление неспортивного поведения.

Следующим соперником «Велеса» во втором по рангу футбольном дивизионе России будет «Нефтехимик». Игра пройдёт в следующее воскресенье, 21 августа.

Добавим, что лидером Первой лиги пока что является «КАМАЗ».

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Евро-Футбол.Ру,
Велес Михаил Сальников
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окончен Велес Москва 0:2 Уфа
Идет 45 минута Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ
13.08  19:00 Шинник ... Родина Москва
14.08  18:00 Арсенал Тула ... Динамо Махачкала
14.08  18:00 Волгарь ... Енисей 3.10 3.45 2.25
14.08  18:00 СКА-Хабаровск ... Балтика
14.08  19:00 Алания ... Нефтехимик
14.08  19:00 Краснодар-2 ... Акрон 1.92 3.55 4.00
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Сегодня, 13 Августа
16:30 · Россия. Первая лига
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