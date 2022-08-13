Ходжаниязов вернулся в Россию и будет выступать за «Акрон»

Бывший футболист питерского «Зенита» Джамаладин Ходжаниязов вернулся в Россию после трех лет выступлений в Азербайджане. Опытный защитник, родившийся в Туркмении, будет защищать цвета тольяттинского «Акрона».

Его предыдущим клубом был «Сумгаит», в который он перебрался еще в 2019 году. Подробности соглашения с клубом, ныне выступающим в Футбольной национальной лиге, не сообщаются.

Ходжаниязов, которому 26 лет, выступал в «Зените» в начале своей карьеры, с 2013 по 2015 год. В его карьере были также выступления за датский клуб «Орхус», кроме того, в 2019 году он успел поиграть за белорусский БАТЭ.