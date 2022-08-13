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Первая лига

Ходжаниязов вернулся в Россию и будет выступать за «Акрон»

13 Августа 2022 • 03:31 Комментировать
Краснодар-2
...
Акрон
1.92 3.55 4.00
14.08 19:00

Бывший футболист питерского «Зенита» Джамаладин Ходжаниязов вернулся в Россию после трех лет выступлений в Азербайджане. Опытный защитник, родившийся в Туркмении, будет защищать цвета тольяттинского «Акрона».

Его предыдущим клубом был «Сумгаит», в который он перебрался еще в 2019 году. Подробности соглашения с клубом, ныне выступающим в Футбольной национальной лиге, не сообщаются.

Ходжаниязов, которому 26 лет, выступал в «Зените» в начале своей карьеры, с 2013 по 2015 год. В его карьере были также выступления за датский клуб «Орхус», кроме того, в 2019 году он успел поиграть за  белорусский БАТЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Джамалдин Ходжаниязов Акрон Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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