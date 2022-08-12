​Руководство «Рубина» поставило условие Слуцкому

Руководители казанского «Рубина» поставили условие главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», специалисту дали три матча на исправление ситуации в турнирной таблице.

На текущий момент «Рубин» занимает только десятое место в турнирной таблице Первой лиги. В трёх ближайших турах второго по рангу дивизиона казанцы сыграют против «Кубани» (дома), «Волги» (на выезде) и КАМАЗа (дома).

Что может ждать Слуцкого, если после трёх ближайших игр «Рубин» не улучшит положение, не уточняется. Возможно, в клубе задумаются о смене главного тренера.