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Первая лига

​Руководство «Рубина» поставило условие Слуцкому

12 Августа 2022 • 18:56 Комментировать
Рубин
...
ФК Кубань
15.08 19:30

Руководители казанского «Рубина» поставили условие главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», специалисту дали три матча на исправление ситуации в турнирной таблице.

На текущий момент «Рубин» занимает только десятое место в турнирной таблице Первой лиги. В трёх ближайших турах второго по рангу дивизиона казанцы сыграют против «Кубани» (дома), «Волги» (на выезде) и КАМАЗа (дома).

Что может ждать Слуцкого, если после трёх ближайших игр «Рубин» не улучшит положение, не уточняется. Возможно, в клубе задумаются о смене главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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РУБИН ФК КУБАНЬ
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