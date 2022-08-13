Богатые игровые карьеры наставников Первой лиги

Время летит очень быстро. Казалось, ещё вчера Игнашевич выводил нашу сборную в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, а сегодня он уже опытный наставник, который настроен выводить калининградскую «Балтику» в РПЛ. О наставниках команд Первой лиги, которые имеют опыт выступлений в элитном дивизионе нашей страны или за рубежом, а также сумели поиграть за национальную сборную, – в этой статье.

Семь наставников команд Первой лиги имеют богатую карьеру игрока

Сергей Игнашевич («Балтика» Калининград, 43 года)

Роберт Евдокимов («Кубань» Краснодар, 52 года)

Алексей Герасименко («Краснодар-2», 51 год)

Вадим Евсеев («Шинник» Ярославль, 46 лет)

Дмитрий Парфёнов («Родина» Москва, 47 лет)

Роман Шаронов («СКА-Хабаровск», 45 лет)

Самый молодой из главных тренеров Сергей Игнашевич вряд ли нуждается в представлении в качестве бывшего игрока. Совсем недавно его рекорд по количеству матчей на высшем уровне (816 игр) побил Игорь Акинфеев (817). Однако тренерские успехи рекордсмена по количеству матчей за сборную России (126) пока что скромнее. Поработав в московском «Торпедо», Сергей Николаевич в прошлом сезоне перебрался в калининградскую «Балтику». Вполне вероятно, что свой первый тренерский трофей у Игнашевича получится заработать уже в этом сезоне. По крайней мере его «Балтику» ждут в РПЛ.

Его ровесники и бывшие соперники Вадим Евсеев, Дмитрий Парфёнов и Роман Шаронов решают другие задачи. «Шинник» и «Родина» вышли в «лучшую лигу мира» из Второй лиги. Шаронов официально впервые возглавил клуб, но пока его «СКА-Хабаровск» плетётся в хвосте турнирной таблицы, хотя ожидания от команды вполне высокие. Отметим, что интересный тренерский состав собрался в московской «Родине». Недавно основанный клуб впервые вышел на уровень Первой лиги и собирается выстроить настоящую футбольную империю. Помогать в этом владельцу Сергею Ломакину будет целая армия экс-спартаковцев: Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун, Алексей Зуев, Александр Павленко, Динияр Билялетдинов и Александр Шешуков. Ещё бы сюда Вадима Евсеева добавить – и вполне боеспособный коллектив можно было выставить на матчи Первой лиги.

Самые опытные специалисты из нашего списка работают в Краснодаре. Роберт Евдокимов считается легендой челнинского футбола, имеет опыт выступлений в московском «Спартаке» и самарских «Крыльях Советов» и даже завоевывал бронзовые медали на Универсиаде 1995 года. В качестве тренера признавался лучшим наставником сезонов 2014/15 и 2015/16 в качестве тренера «Оренбурга». Алексей Герасименко в роли главного тренера работает не так давно, начиная с сезона 2020 года, но имеет опыт игры за сборную России, призываясь под её знамена, будучи игроком «Ростсельмаша» и киевского «Динамо». Вчерашние герои на поле находят своё «место под солнцем» в новой роли. У каждого свой путь, и он весьма непростой, но поговорка о том, что хорошие игроки становятся плохими наставниками, всё больше теряет свою актуальность.

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Константин Лицин