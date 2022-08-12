Потенциальные кандидаты на увольнение в Первой лиге

В текущем сезоне в РПЛ уже случились две отставки. Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Урала», Сергей Юран ушёл с тренерского мостика подмосковных «Химок». Увольнения получились весьма разными, местами нелогичными, импульсивными, но случились. В Первой лиге пока тишина, но уже не за горами пятый тур, а значит, головы некоторых наставников также могут полететь. Кому стоит держаться за свои места и тщательнее готовиться к предстоящим матчам?

Достаточно взглянуть на турнирную таблицу и не увидеть на первой строчке «Рубин». Казанский клуб расположился на позиции с цифрой «1», после которой идёт «0». Десятое место – это вряд ли тот результат, на который рассчитывали в «Рубине» после четырёх сыгранных туров. Путь гегемона «лучшей лиги мира» у них не получается. Значит ли это, что над Леонидом Слуцким сгущаются тучи? Вряд ли, слишком высок уровень доверия к Леониду Викторовичу в Казани. Тем более что обилие новичков и попытка привыкнуть к новым для себя условиям – важные факторы в текущем положении «Рубина».

Не лучше ситуация и у «Уфы»: клуб решает финансовые вопросы. Однако перед Сергеем Томаровым три оставшихся летних соперника: «Велес», «Волгарь» и «Шинник». Все они находятся рядом с башкирским клубом. И если не будет набрано более 66% очков в этих встречах, то Газизову предстоит задуматься о поиске нового наставника. Над кем уже занесена гильотина, так это над Виталием Пановым. Его «Акрон» по бюджету входит в семёрку лучших клубов в Первой лиге. На деле тольяттинский коллектив идёт на второй позиции снизу в турнирной таблице. Единственное набранное очко в матче с тульским «Арсеналом» пока что спасает 42-летнего специалиста от покидания своего места. Но именно он, согласно букмекерским конторам, является первым претендентом на увольнение среди главных тренеров клубов Первой лиги.

Явно большего ждали от Романа Шаронова, который в июне этого года был назначен на должность главного тренера «СКА-Хабаровска». До этого момента экс-игрок казанского «Рубина» долгое время входил в штаб Курбана Бердыева, помогал Сергею Семаку в «Уфе», работал тренером в кипрском «Пафосе». Официально Шаронов впервые в своей карьере стал главным тренером профессионального клуба (был опыт работы с молодёжным составом «Рубина»), но пока что это звание больше тяготит Романа Сергеевича. Впереди у хабаровчан матчи с калининградской «Балтикой» и махачкалинским «Динамо», в которых, возможно, решится судьба наставника. Интрига в Первой лиге, как и обычно, закручивается с самого начала. Одна победа – и ты уже взмываешь в верхнюю часть турнирной таблицы, неудача – борешься за выживание. За это лига и получила название «лучшей лиги мира». С учётом этого ожидаем первую тренерскую отставку к концу лета. Круг кандидатов по спортивному принципу очерчен, но причины уходов могут быть разными…

Константин Лицин