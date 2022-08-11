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Первая лига

«Рубин» буксует на старте сезона Первой лиги

11 Августа 2022 • 07:38 Комментировать
Казанский «Рубин» должен был стать гегемоном Первой лиги. По крайней мере иного болельщики татарстанского клуба и не ждали. Тем более что свежо предание московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», которые легко проходили сезон, ставили несколько рекордов и, что важнее, за год возвращались в РПЛ. «Рубин» начал сезон несколько иначе, чем те, на кого его пытались равнять. По итогам четырёх сыгранных туров – пять набранных очков и десятая строчка в турнирной таблице. Получится ли вернуться в элиту отечественного футбола за один сезон с таким результатом?
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Перед началом сезона Леонид Слуцкий был готов работать даже бесплатно, лишь бы исправить свою ошибку, связанную с вылетом команды из РПЛ. Руководство без заработанной платы именитого наставника не оставило, но суммы выплат уменьшило. «Рубин» заметно обновился перед стартом нового сезона. Муллин, Фамейе, Мартынович, Олег Иванов, Саплинов, Беленов и ряд других игроков укрепили казанскую команду. Никто не сомневался в том, что с такими новобранцами, бюджетом, инфраструктурой и желанием «Рубин» вряд ли проиграет хотя бы одну встречу в «лучшей лиге мира». Но даже новые именитые футболисты не позволяют давать результат здесь и сейчас.

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Старт сезона 2022/23 пришёлся на игру с московской «Родиной», которая заслужила повышение в классе по итогам прошлого сезона. Победа 2:0 не выглядела убедительной, но казанцы же только начинают своё восхождение к вершине. Тем более что дубль оформил Фамейе, забив один из мячей с пенальти. Этот факт сигнализировал, что новички уже поняли установки Леонида Викторовича и готовы доказывать свою состоятельность с первых туров. Однако «холодный душ» пришёлся уже во втором туре. К 30-й минуте поединка против красноярского «Енисея» на табло горел результат 2:0 в пользу сибиряков. Бакаев и Кабутов сравняли счёт к завершению часа матча, но увезти даже одно очко с «Футбол-арены Енисей» не вышло.

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Зато компромиссные исходы были зафиксированы в двух последующих турах. Нулевая ничья с «Уфой» в татаро-башкирском дерби и 2:2 – с «Нефтехимиком» в татарском противостоянии. При этом в матче с нижнекамцами «Рубин» повёл в счёте уже на второй минуте, отправив мяч в ворота усилиями Лисаковича. Однако удаление Олега Иванова не позволило набрать три очка. Искусственное поле, ненужные удаления, отсутствие сыгранности – эти факторы не дают «Рубину» оказаться в лидерах Первой лиги. Хотя пока больше стоит вопрос об удалении от зоны вылета, от которой коллектив Слуцкого отделяет всего два очка. С другой стороны, от второй позиции разница составляет три очка. Впереди у «Рубина» матчи с «Кубанью» и «Волгой», в которых казанцам необходимо набрать шесть очков. Дальше будет «КАМАЗ» и «Алания». И если в матчах с краснодарцами и ульяновским клубом будет набрано меньше очков, то у «Рубина» могут возникнуть серьёзные проблемы на финише сезона, когда настанет время подсчёта набранных очков. Вряд ли Слуцкий хочет до этого довести. Поэтому самое время «Рубину» включаться, уровень игры в «лучшей лиге мира» казанские футболисты уже ощутили.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Джоэль Фамейе
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