Гендиректор «Рубина сообщил, что Дзюба перейдёт в зарубежный клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился информацией о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Сейчас его нет в расположении «Рубина», он покинул Казань перед игрой с «Уфой». По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», — цитирует Сайманова ТАСС.

Функционер добавил, что Дзюба не обещал ему вернуться.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» в конце мая текущего года, стороны приняли решение не продлевать трудовое соглашение. Игрок выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года, перейдя из московского «Спартака». Последнее время Дзюба принимал участие в тренировочном процессе «Рубина» для поддержания формы.