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Первая лига

Гендиректор «Рубина сообщил, что Дзюба перейдёт в зарубежный клуб

10 Августа 2022 • 20:15 Комментировать
Рубин
0:0
Уфа
окончен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился информацией о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Сейчас его нет в расположении «Рубина», он покинул Казань перед игрой с «Уфой». По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», — цитирует Сайманова ТАСС.

Функционер добавил, что Дзюба не обещал ему вернуться.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» в конце мая текущего года, стороны приняли решение не продлевать трудовое соглашение. Игрок выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года, перейдя из московского «Спартака». Последнее время Дзюба принимал участие в тренировочном процессе «Рубина» для поддержания формы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Рустем Сайманов Трансферы футбола - лето 2022
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