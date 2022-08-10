В «Рубине» сообщили о том, что Дзюба покинул расположение команды

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний форвард принимал участие в тренировочном процессе казанского клуба для поддержания физической формы. Игрок покинул «Зенит» на правах свободного агента в конце мая этого года, на данный момент Дзюба до сих пор находится в поиске новой команды. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.