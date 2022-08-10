Гаджиев: «Провал «Рубина» — это вина тренера»

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал старт «Рубина» в новом розыгрыше Первой лиги.

Напомним, после четырёх туров казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.

По мнению Гаджиева, ответственность за не слишком удачные результаты команды в первых играх сезона несёт её главный тренер Леонид Слуцкий.

«Сейчас старт «Рубина» в Первой лиге можно назвать провалом, и это — вина тренера. Впрочем, к Слуцкому есть доверие, и, я считаю, оно заслуженно», — цитирует Гаджиева «Бизнес Online».

Свой следующий матч казанцы проведут 15 августа против «Кубани». Начало — в 19:30 по московскому времени.