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Первая лига

Гаджиев: «Провал «Рубина» — это вина тренера»

10 Августа 2022 • 10:40 Комментировать
Рубин
...
ФК Кубань
15.08 19:30

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал старт «Рубина» в новом розыгрыше Первой лиги.

Напомним, после четырёх туров казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.

По мнению Гаджиева, ответственность за не слишком удачные результаты команды в первых играх сезона несёт её главный тренер Леонид Слуцкий.

«Сейчас старт «Рубина» в Первой лиге можно назвать провалом, и это — вина тренера. Впрочем, к Слуцкому есть доверие, и, я считаю, оно заслуженно», — цитирует Гаджиева «Бизнес Online».

Свой следующий матч казанцы проведут 15 августа против «Кубани». Начало — в 19:30 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Гаджи Гаджиев Леонид Слуцкий
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РУБИН ФК КУБАНЬ
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