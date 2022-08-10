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Первая лига

Мостовой: «Слуцкий - главная ошибка «Рубина»

10 Августа 2022 • 07:56 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о наставнике казанского «Рубина» Леониде Слуцком.

«Основная ошибка «Рубина» - это то, что там находится Слуцкий. Команда с такими ресурсами, достижениями и составом может играть намного лучше», - приводит слова Мостового Betonmobile.

Напомним, что казанский коллектив вылетел из Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. В нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ «Рубин» набрал пять баллов в четырех турах и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

Срок контракта Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Александр Мостовой
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