«Рубин» без побед в трёх последних матчах Первой лиги

Пока сложно представить, как «Рубин» собирается с первой попытки вернуться в элиту российского футбола. Начав сезон в Первой лиге с победы над «Родиной» (2:0), команда Леонида Слуцкого дальше выдала серию из трёх матчей без побед. После поражения от «Енисея» (2:3) и ничьей с «Уфой» (0:0) казанцы в понедельник вечером поделили очки с «Нефтехимиком» (2:2).

На текущую минуту «Рубин» располагается в районе экватора турнирной таблицы второго по рангу футбольного дивизиона. Впрочем, сезон только начался, и команда Леонида Слуцкого ещё может всё исправить.

Следующим соперником «Рубина» будет «Кубань».