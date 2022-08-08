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Первая лига

«Рубин» без побед в трёх последних матчах Первой лиги

08 Августа 2022 • 20:27 Комментировать

Пока сложно представить, как «Рубин» собирается с первой попытки вернуться в элиту российского футбола. Начав сезон в Первой лиге с победы над «Родиной» (2:0), команда Леонида Слуцкого дальше выдала серию из трёх матчей без побед. После поражения от «Енисея» (2:3) и ничьей с «Уфой» (0:0) казанцы в понедельник вечером поделили очки с «Нефтехимиком» (2:2).

На текущую минуту «Рубин» располагается в районе экватора турнирной таблицы второго по рангу футбольного дивизиона. Впрочем, сезон только начался, и команда Леонида Слуцкого ещё может всё исправить.

Следующим соперником «Рубина» будет «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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