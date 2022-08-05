Агент Камилова рассказал о будущем игрока в «Уфе»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Владислава Камилова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Можно ли говорить, что Камилов отыграет этот сезон в «Уфе»? Говорить так нельзя. Есть три клуба, заинтересованных в его услугах, со всеми ведем переговоры», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

Агент сообщил, что стороны будут искать компромисс, должно быть предложение, которое устроит и клуб, и футболиста.

В текущем сезоне 26-летний Камилов принял участие в трех матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с «Уфой» истекает летом 2023 года.