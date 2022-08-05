Воспитанник киевского «Динамо» Александр Масалов продолжит карьеру в «Уфе», сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Срок действия соглашения защитника с уфимцами не разглашается. Масалов пополнил «Уфу» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний футболист выступал за черниговскую «Десну» «Динамо-Авто» из Тирасполя. В общей сложности за две эти команды Масалов провёл семь встреч, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч уфимцы проведут 7 августа против «Алании». Начало — в 16:00 по московскому времени.