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Первая лига

«Уфа» объявила о переходе Масалова официально

05 Августа 2022 • 12:35 Комментировать
Уфа
...
Алания
07.08 16:00

Воспитанник киевского «Динамо» Александр Масалов продолжит карьеру в «Уфе», сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Срок действия соглашения защитника с уфимцами не разглашается. Масалов пополнил «Уфу» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний футболист выступал за черниговскую «Десну» «Динамо-Авто» из Тирасполя. В общей сложности за две эти команды Масалов провёл семь встреч, не отметившись в них результативными действиями.  

Свой следующий матч уфимцы проведут 7 августа против «Алании». Начало — в 16:00 по московскому времени.

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УФА АЛАНИЯ
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