​Слуцкий оценил старт «Рубина» в Первой лиге с одной победой в трёх турах

По итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу. Казанцы хотят с первой попытки вернуться в элиту, но пока что они демонстрируют не самые лучшие результаты. В трёх стартовых турах Первой лиги команда Леонид Слуцкого добилась только одной победы – над «Родиной» (2:0). В гостях у «Енисея» «рубиновые» проиграли (2:3), а домашней игре с «Уфой» - добились лишь ничьей (0:0).

По поводу старта «Рубина» во втором по рангу дивизионе высказался Леонид Слуцкий.

«Плачевно ли то, что команда во второй игре подряд потеряла очки? Ничего это не плачевно. Когда «Крылья» побили все рекорды, после первых четырёх туров у них было 4 очка», - высказался Слуцкий, чьи слова приводятся на сайте «Рубина».

«Те соперники, которые у нас были в двух последних играх… И «Уфа», думаю, будет одним из фаворитов турнира, и «Енисей» дома много очков набирает», - отметил тренер «Рубина».

Слуцкий выразил уверенность в том, что «Рубин» будет прибавлять и играть всё качественнее.