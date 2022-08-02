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Первая лига

Слуцкий высказался о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»

02 Августа 2022 • 05:50 Комментировать

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после матча Первой лиги с «Уфой» высказался по поводу возможного подписания форварда Артёма Дзюбы.

Слуцкий сказал, что сейчас казанская команда ищет оптимальные варианты с составом и старается найти более атакующие схемы. Тренер отметил, что с каждым туром игра «Рубина» будет всё более качественной.

«Есть у нас возможность подписать Дзюбу? Я не говорил с ним на эту тему», - добавил Слуцкий.

Напомним, что 33-летний экс-футболист «Зенита» и «Спартака» на данный момент всё ещё находится без команды в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Артём Дзюба Первая лига
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