Слуцкий высказался о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после матча Первой лиги с «Уфой» высказался по поводу возможного подписания форварда Артёма Дзюбы.

Слуцкий сказал, что сейчас казанская команда ищет оптимальные варианты с составом и старается найти более атакующие схемы. Тренер отметил, что с каждым туром игра «Рубина» будет всё более качественной.

«Есть у нас возможность подписать Дзюбу? Я не говорил с ним на эту тему», - добавил Слуцкий.

Напомним, что 33-летний экс-футболист «Зенита» и «Спартака» на данный момент всё ещё находится без команды в статусе свободного агента.