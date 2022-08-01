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Первая лига

Дзюба не примет участие в матче «Рубин» - «Уфа»

01 Августа 2022 • 16:59 Комментировать
Рубин
...
Уфа
Через 2 ч. 21 мин.

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали информацию о том, что форвард Артём Дзюба будет включен в заявку на матч с «Уфой».

«Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы» не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба «Рубина» «Чемпионату».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» в конце прошло сезона на правах свободного агента, он выступал за клуб с 2015 года. На данный момент 33-летний футболист принимает участие в тренировочном процессе «Рубина» для поддержания формы. Игрок будет находиться в казанском клубе до перехода в новый клуб.

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01.08  20:00 Рубин ... Уфа
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