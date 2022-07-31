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Первая лига

«КАМАЗ» вырвал победу в игре с «Кубанью» и единолично возглавил таблицу

31 Июля 2022 • 20:59 Комментировать
ФК Кубань
0:1
КАМАЗ
окончен

Хорошо стартовавшие в Первой лиге «Кубань» и «КАМАЗ» встретились в третьем туре. У соперников было достаточно моментов, чтобы открыть счёт в противостоянии и обыграть конкурента, но мяч то летел рядом с каркасом, то выручали голкиперы. Лишь в самой концовке гости смогли нанести решающий удар, Владлен Бабаев вырвал для «КАМАЗа» победу (1:0) и вывел команду на чистое первое место с 9 очками.Протокол игры

 
ФК Кубань0:1КАМАЗ
  87'Бабаев Владлен (0:1)
Нестеренко ЮрийХомуха ИванСидоров Максим  66'Байрыев АзатГолосов Илья  82' 84' (Гудков Ян ( 84') Чуканов Андреа 70' (Горовых Даниил ( 70') Безденежных ИгорьАбдоков Нури 84' (Кубышкин Илья ( 84') Махатадзе Георгий  23' 70' (Мосейчук Илья ( 70') Гурфов Азамат 31' (Родин Даниил ( 31') Лаук Максим
Запасные: Таказов СосланЕщенко СергейСолоп Аркадий
Мамин АлексейПальцев ВалентинТолстопятов НиколайПолюткин АнтонАюкин Руслан  72'Абрамов Артём  65'Кириллов Юрий  18' 63' (Свежов Виктор ( 63') Гаглоев Александр 85' (Мохаммад Амир ( 85') Голятов Илья 63' (Бабаев Владлен ( 63') Шамкин Даниил 63' (Серченков Сергей ( 63') Бадртдинов Ильнур
Запасные: Казимир МихаилКирсанов НикитаСмирнов Алексей Сергеевич
31 июля.

 

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окончен Шинник 1:1 Балтика
окончен ФК Кубань 0:1 КАМАЗ
01.08  20:00 Рубин ... Уфа
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