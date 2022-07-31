«КАМАЗ» вырвал победу в игре с «Кубанью» и единолично возглавил таблицу

Хорошо стартовавшие в Первой лиге «Кубань» и «КАМАЗ» встретились в третьем туре. У соперников было достаточно моментов, чтобы открыть счёт в противостоянии и обыграть конкурента, но мяч то летел рядом с каркасом, то выручали голкиперы. Лишь в самой концовке гости смогли нанести решающий удар, Владлен Бабаев вырвал для «КАМАЗа» победу (1:0) и вывел команду на чистое первое место с 9 очками.Протокол игры
|87'Бабаев Владлен (0:1)
Нестеренко Юрий•Хомуха Иван•Сидоров Максим• 66'Байрыев Азат•Голосов Илья 82'84' (Гудков Ян (84') •Чуканов Андреа70' (Горовых Даниил (70') •Безденежных Игорь•Абдоков Нури84' (Кубышкин Илья (84') •Махатадзе Георгий 23'70' (Мосейчук Илья (70') •Гурфов Азамат31' (Родин Даниил (31') •Лаук Максим
Запасные: Таказов Сослан•Ещенко Сергей•Солоп Аркадий
Мамин Алексей•Пальцев Валентин•Толстопятов Николай•Полюткин Антон•Аюкин Руслан• 72'Абрамов Артём• 65'Кириллов Юрий 18'63' (Свежов Виктор (63') •Гаглоев Александр85' (Мохаммад Амир (85') •Голятов Илья63' (Бабаев Владлен (63') •Шамкин Даниил63' (Серченков Сергей (63') •Бадртдинов Ильнур
31 июля.