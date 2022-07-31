«КАМАЗ» вырвал победу в игре с «Кубанью» и единолично возглавил таблицу

Хорошо стартовавшие в Первой лиге «Кубань» и «КАМАЗ» встретились в третьем туре. У соперников было достаточно моментов, чтобы открыть счёт в противостоянии и обыграть конкурента, но мяч то летел рядом с каркасом, то выручали голкиперы. Лишь в самой концовке гости смогли нанести решающий удар, Владлен Бабаев вырвал для «КАМАЗа» победу (1:0) и вывел команду на чистое первое место с 9 очками.Протокол игры