Владикавказская «Алания» оформила достаточно громкую сделку. Ряды команды пополнил известный полузащитник Александр Ташаев, поигравший за «Спартак» и «Динамо». Предыдущим клубом 28-летнего исполнителя был волгоградский «Ротор».

Как информирует пресс-служба «Алании», с Ташаевым подписал однолетний трудовой договор, который предусматривает возможность пролонгации сотрудничества на один сезон.

В минувшем сезоне Александр провел за «Ротор» 22 поединке в Первой лиге. Полузащитник не отметился результативными действиями, при этом получив пять желтых карточек.