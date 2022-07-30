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Первая лига

Экс-игрок «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию» официально

30 Июля 2022 • 09:26 Комментировать

Владикавказская «Алания» оформила достаточно громкую сделку. Ряды команды пополнил известный полузащитник Александр Ташаев, поигравший за «Спартак» и «Динамо». Предыдущим клубом 28-летнего исполнителя был волгоградский «Ротор».

Как информирует пресс-служба «Алании», с Ташаевым подписал однолетний трудовой договор, который предусматривает возможность пролонгации сотрудничества на один сезон.

В минувшем сезоне Александр провел за «Ротор» 22 поединке в Первой лиге. Полузащитник не отметился результативными действиями, при этом получив пять желтых карточек.

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