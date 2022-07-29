Ташаев стал игроком «Алании»

Пресс-служба владикавказской «Алании» сообщила о новом контракте - игроком команды стал Александр Ташаев, который еще недавно мог перейти в грозненский «Ахмат». Контракт с ним заключен сроком на один сезон с возможностью продления еще на один - по известной схеме 1+1. Сообщается и номер, который получит Ташаев - он будет играть во владикавказском клубе под номером 88.

После двух туров в первой лиге российского чемпионата «Алания» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем, третьем туре команда из Владикавказа примет дома красноярский «Енисей», эта игра состоится 31 июля.