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Первая лига

Ташаев стал игроком «Алании»

29 Июля 2022 • 21:24 Комментировать
Алания
...
Енисей
1.70 4.05 4.60
31.07 20:00

Пресс-служба владикавказской «Алании» сообщила о новом контракте - игроком команды стал Александр Ташаев, который еще недавно мог перейти в грозненский «Ахмат». Контракт с ним заключен сроком на один сезон с возможностью продления еще на один - по известной схеме 1+1. Сообщается и номер, который получит Ташаев - он будет играть во владикавказском клубе под номером 88.

После двух туров в первой лиге российского чемпионата «Алания» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем, третьем туре команда из Владикавказа примет дома красноярский «Енисей», эта игра состоится 31 июля.

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Алания
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АЛАНИЯ ЕНИСЕЙ
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