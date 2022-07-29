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Первая лига

Хван Ин Бом перешёл в «Олимпиакос» официально

29 Июля 2022 • 14:30 Комментировать
Рубин
...
Уфа
01.08 20:00

Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом продолжит карьеру в «Олимпиакосе», сообщает греческий клуб на своём официальном сайте.

Срок соглашения и зарплата футболиста не разглашаются. Напомним, что «Олимпиакос» является действующим чемпионом Греции.

В минувшем сезоне корейский футболист провёл за казанцев 18 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Весной нынешнего года полузащитник приостановил контракт с российским клубом и перешёл в «Сеул», за который провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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