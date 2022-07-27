Дзюба продолжает тренировки с «Рубином»

Бывший форвард питерского «Зенита» и российской сборной Артём Дзюба продолжает тренироваться в расположении казанского «Рубина». Об этом общественность оповестило новостное агентство РИА Новости, сославшись на источник, близкий к фигурантам.

Дзюба, которому 33 года, начал тренироваться с командой около двух недель назад, таким образом он пытается поддерживать свою игровую форму. Казанский клуб уже начал свои выступления в первой лиге российского футбола, куда команда опустилась после неудач прошлого чемпионата.

В первых двух турах «Рубин» добыл три очка - один раз выиграл, один раз проиграл.