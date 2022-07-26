Сагитов: Слуцкий понимает, как важно вернуться в РПЛ

Бывший футболист «Рубина» Артур Сагитов считает правильным то, что Леонид Слуцкий остался на посту главного тренера команды.

«Правильно ли сделал «Рубин», что оставил Слуцкого? Мне кажется, да. Думаю, он как никто понимает, как важно вернуться в РПЛ, показать характер. Как по мне – это достойно», — цитирует Сагитова «РБ Спорт».

Футболист заявил, что если «Рубин» не сможет вернуться в Российскую премьер-лигу по итогам сезона, то это будет неприятным моментом, ведь клуб обязан выходить в РПЛ с таким составом.

Напомним, что «Рубин» покинул элитный дивизион, заняв 15-е место в турнирной таблице в сезоне-2021/22.