«Енисей» дожал «Рубин» в результативной борьбе

Во втором туре Первой лиги встретились «Енисей» и «Рубин». Матч получился весьма результативным с элементами драмы. Хозяева поля забили два гола подряд в середине стартового тайма (Вячеслав Бардыбахин и Никита Глушков), на что соперник ответил меткими ударами Солтмурада Бакаева и Дмитрия Кабутова. Последнее слово сегодня осталось за «Енисеем». Евгений Воронин стал автором победного гола - 3:2.

Команда из Красноярска вышла на первое место с 4 очками, у «Рубина» на один балл меньше.