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Первая лига

«Енисей» дожал «Рубин» в результативной борьбе

24 Июля 2022 • 15:08 Комментировать
Енисей
3:2
Рубин
окончен

Во втором туре Первой лиги встретились «Енисей» и «Рубин». Матч получился весьма результативным с элементами драмы. Хозяева поля забили два гола подряд в середине стартового тайма (Вячеслав Бардыбахин и Никита Глушков), на что соперник ответил меткими ударами Солтмурада Бакаева и Дмитрия Кабутова. Последнее слово сегодня осталось за «Енисеем». Евгений Воронин стал автором победного гола - 3:2.

Команда из Красноярска вышла на первое место с 4 очками, у «Рубина» на один балл меньше.

Протокол игры  
Енисей3:2Рубин
(1:0) Бардыбахин Вячеслав17'  
(2:0) Глушков Никита Андреевич27'  
  33'Бакаев Солтмурад (2:1)
  55'Кабутов Дмитрий (2:2)
(3:2) Воронин Евгений66'  
Антипин СтаниславМасловский АлександрБардыбахин Вячеслав  79'  90'Кичин ВалерийФеррейра ХерманИванов Егор 84' (Самойлов Денис ( 84') Воронин Евгений  62' 72' (Ломакин Александр ( 72') Ланин ОлегГлушков Никита Андреевич 81' (Молтенинов Илья ( 81') Канаплин Александр 46' (Арустамян Артур ( 46') Окладников Андрей
Запасные: Гыстаров РасулСавицкий ИванСаная АнзорРебров ДмитрийМикушин ВладиславПесиков ЕвгенийМарков НиколайСтавер Евгений
Дюпин ЮрийСамошников ИльяГрицаенко АлексейМартынович АлександрЗотов АлександрКабутов ДмитрийБакаев Солтмурад 71' (Чуперка Валерий ( 71') Иванов Олег 71' (Саплинов Александр ( 71') Апшацев Марат 79' (Косарев Кирилл ( 79') Муллин Камиль 46' (Лисакович Виталий ( 46') Фамейе Джоэль
Запасные: Попов АртёмНижегородов КонстантинФаттахов ЛенарБеленов Александр
24 июля.

 

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окончен Енисей 3:2 Рубин 4.40 3.65 1.80
24.07  16:00 Родина Москва ... Алания
24.07  17:00 Акрон ... Шинник 1.58 3.80 6.30
24.07  18:00 Нефтехимик ... ФК Кубань
24.07  19:00 Балтика ... Волгарь
24.07  19:00 Краснодар-2 ... Арсенал Тула
24.07  19:00 Динамо Махачкала ... Велес Москва
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Сегодня, 24 Июля
15:08 · Россия. Первая лига
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