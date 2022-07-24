«Енисей» дожал «Рубин» в результативной борьбе

Во втором туре Первой лиги встретились «Енисей» и «Рубин». Матч получился весьма результативным с элементами драмы. Хозяева поля забили два гола подряд в середине стартового тайма (Вячеслав Бардыбахин и Никита Глушков), на что соперник ответил меткими ударами Солтмурада Бакаева и Дмитрия Кабутова. Последнее слово сегодня осталось за «Енисеем». Евгений Воронин стал автором победного гола - 3:2.
Команда из Красноярска вышла на первое место с 4 очками, у «Рубина» на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Бардыбахин Вячеслав17'
|(2:0) Глушков Никита Андреевич27'
|33'Бакаев Солтмурад (2:1)
|55'Кабутов Дмитрий (2:2)
|(3:2) Воронин Евгений66'
Антипин Станислав•Масловский Александр•Бардыбахин Вячеслав 79'• 90'Кичин Валерий•Феррейра Херман•Иванов Егор84' (Самойлов Денис (84') •Воронин Евгений 62'72' (Ломакин Александр (72') •Ланин Олег•Глушков Никита Андреевич81' (Молтенинов Илья (81') •Канаплин Александр46' (Арустамян Артур (46') •Окладников Андрей
Дюпин Юрий•Самошников Илья•Грицаенко Алексей•Мартынович Александр•Зотов Александр•Кабутов Дмитрий•Бакаев Солтмурад71' (Чуперка Валерий (71') •Иванов Олег71' (Саплинов Александр (71') •Апшацев Марат79' (Косарев Кирилл (79') •Муллин Камиль46' (Лисакович Виталий (46') •Фамейе Джоэль
24 июля.