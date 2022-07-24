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Экс-защитник «Спартака» перешёл в «Балтику» официально

24 Июля 2022 • 07:25 Комментировать

29-летний защитник Александр Пуцко трудоустроился в первенстве ФНЛ. Новым местом работы футболиста стала калининградская «Балтика», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как информирует пресс-служба клуба, с опытным игроком подписано двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что последние два сезона Александр провел в грозненском «Ахмате». В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Пуцко принял участие в шести поединках, в которых не отметился результативными действиями.

Кроме «Ахмата», защитник известен по выступлениям за «Уфу», «СКА-Хабаровск» и московский «Спартак».

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