29-летний защитник Александр Пуцко трудоустроился в первенстве ФНЛ. Новым местом работы футболиста стала калининградская «Балтика», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как информирует пресс-служба клуба, с опытным игроком подписано двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что последние два сезона Александр провел в грозненском «Ахмате». В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Пуцко принял участие в шести поединках, в которых не отметился результативными действиями.

Кроме «Ахмата», защитник известен по выступлениям за «Уфу», «СКА-Хабаровск» и московский «Спартак».