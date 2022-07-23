Наставник «Уфы» расстроен плохой реализацией

Выступающая в нынешнем сезоне во второй лиге «Уфа» сумела переиграть во втором туре «Волгу» со счетом 2:1, однако наставник клуба Сергей Томаров не очень доволен. По его словам, «Уфа» должна была забивать больше голов сопернику, но очень неважно проявила себя ситуация с реализацией голевых моментов.

- В первую очередь доволен результатом, на данном этапе это более важный момент. Качеством игры, тренер редко, когда бывает доволен. Много создаем — это радует, но пока не можем реализовать все моменты, которые у нас есть, - считает Томаров в интервью клубной пресс-службе.

В третьем туре первой лиги клуб из Башкирии сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Эта встреча состоится 31 июля.