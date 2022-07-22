​«Алания» просит РФС сделать ещё одну копию чемпионского кубка за 1995 год

«Алания» уже несколько лет ищет утерянную копию чемпионского кубка за 1995 год, но не имеет успеха в этом деле. На фоне продолжающихся поисков клуб из Владикавказа обратился в Российский футбольный союз. «Алания» просит сделать для клуба ещё одну копию того трофея.

«Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», - комментарий службы коммуникаций Российского футбольного союза приводит ТАСС.

Ранее в «Алании» заявили, что отблагодарят людей, которые могут помочь клубу найти потерянный трофей.