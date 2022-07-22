​«Алания» отблагодарит любого, кто поможет клубу найти утерянный трофей

В далёком 1995 году «Алания» становилась чемпионом России. Впрочем, трофея в клубном музее владикавказцев нет – он был утерян.

Данил Гуриев, который занимает должность вице-президента «Алании», дал комментарий по поводу этой истории. По его словам, в клубе уже не было копии чемпионского трофея в тот момент, когда его семья начала руководить клубом.

«Мы безуспешно пытаемся найти его уже более трёх лет, но, видимо, он очень надежно спрятан», - сказал Гуриев «Спорт-Экспрессу».

Гуриев пообещал отблагодарить того или тех людей, которые помогут «Алании» найти чемпионский трофей.

При этом Гуриев отметил, что поиски будут сложными. Связано это с тем, что за 27 лет «Алания» дважды становилась банкротом, а также переживала множество смен руководителей.